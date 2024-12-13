اجرام كربلاء تطيح بسارق اعترف بتنفيذ 17 سرقة متنوعة

2024-12-13 22:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، (13 كانون الأول 2024)، عن إلقاء القبض على متهم لقيامه بسبع عشرة سرقة.



وقال اعلام قيادة شرطة كربلاء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه: "وبعد ورود شكاوى عن تكرار حالات سرقة في حي الجمعية ونتيجة لأهمية الحوادث وجه قائد شرطة المحافظة، بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الأجرام ثلة من الضباط والمنتسبين من أجل كشف السرقات والقبض على السارق".

وأضاف البيان، ان "فريق العمل باشر بجمع المعلومات الكافية بمهنية عالية حتى تم التوصل إلى السارق وتبين انه من إحدى المحافظات المجاورة وأرباب السوابق وقدم الى المدينة قبل ثلاثة أشهر لغرض السرقة حيث القي القبض عليه".

وأشار الى "اعتراف المتهم، بانه كان يقوم بكسر زجاج المحال التجارية والأسواق وأعترف بقيامه بهذه السرقات التي بلغت 17 سرقة في أماكن مختلفة من المدينة حيث تم إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى القضاء لينال جزائه العادل".