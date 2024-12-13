2024-12-13 23:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، اليوم الجمعة، (13 كانون الأول 2024)، قائمة فريقه لمواجهة رايو فاليكانو، غدا السبت، على ملعب تيريزا ريفيرو، في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

واستبعد أنشيلوتي نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي أصيب أمام أتالانتا في دوري الأبطال، لينضم للرباعي "ميندي، ألابا، كارفاخال وميليتاو".

وعاد إدواردو كامافينجا للقائمة بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها في 27 تشرين الثانى/نوفمبر الماضي ضد ليفربول في دوري الأبطال.

وفيما يلي قائمة الميرينجي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف لخديم، أسينسيو، لورينزو

الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، فيكتور مونوز

ويسعى ريال مدريد إلى اعتلاء صدارة الدوري الإسباني، ولو بشكل مؤقت، واستغلال خوض برشلونة لمباراته في ذات الجولة أمام ليجانيس، الأحد المقبل.

ويحتل الميرينجي المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط خلف برشلونة، وسيسعى الفريق بكل قوته من أجل الفوز على فاليكانو وحصد الـ 3 نقاط.