2024-12-13 23:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر طبية وشهود عيان، مساء الجمعة، عن وفاة "مجنون شورجة كركوك" والذي يعرف عنه انه لم يستحم منذ 20 عاما.

وقال مصدر في الطب العدلي بمستشفى آزادي، لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي تلقت جثة شخص يدعى (عباس عبدالله) يبلغ من العمر حوالي 60 عاماً، حيث توفي بعد تعرضه لسكته قلبية، وكان قد أصيب بنزلة برد وتلقى العلاج، لكنه غادرها بعد تسحن حالته".

وأضاف أن "جثة المتوفى نقلت إلى مستشفى ازادي من قبل اهالي حي الشورجة، وهي الان موجودة في الطب العدلي، ولكن اهالي الحي تسلموا الجثة وقاموا بغسلها وتكفينها والإبقاء على الجثة في الطب العدلي لعدم وجود ذوي المتوفى وعدم معرفته من قبل أي شخص".

في السياق، قال أمين أحمد، أحد أهالي الشورجة، للوكالة، إن "الشخص الذي توفي يدعى (عباس المجنون) وهو في عمر 60 سنة، ويعيش في الاماكن المهجورة في سوق الشورجة، وهو معروف من جميع الأهالي، انه لا يحب السباحة والغسل ولم يسبح ويتنظف منذ 20 عاماً".