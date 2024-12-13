شفق نيوز تكشف هوية "انتحاري كركوك" ومكان سكنه: قيادي بداعش ومسؤول داقوق

2024-12-13 23:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، عن هوية الانتحاري الذي تمكنت قوة امنية من قتله قبل محاولته الدخول إلى مطعم وتفجير نفسه وهو قيادي بارز في تنظيم داعش ومسؤول ملفها الأمني في قضاء داقوق جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الانتحاري الذي قتل يدعى (ع. ح. م) من أهالي قرية الزچي (الخاشة) وهي ضمن حدود وادي الشاي بقضاء داقوق ويعد المسؤول الأمني لقاطع داقوق لعصابات داعش الإرهابي، وعمل لسنوات مع التنظيم الإرهابي حتى تدرج الى مسؤول ملفها الامني في قضاء داقوق".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية كانت تتعقب الإرهابي منذ فترة وكانت تريد الايقاع به واعتقاله ولكنه بعد محاصرة الإرهابي جرى قتله قبل محاولته تفجير نفسه في مطعم الزيتونة على طريق داقوق طوزخورماتو (45 كم جنوبي كركوك)".

وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، بقتل انتحاري حاول الدخول إلى مطعم لتفجير نفسه جنوبي محافظة كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تلقت معلومات عن نية انتحاري تفجير نفسه قرب مطعم على طريق كركوك داقوق الدولي (جنوبي المحافظة)".

وأضاف أن "القوات الأمنية متمثلة بالفوج الأول لواء 87 مغاوير من الجيش العراقي، طوقت مكان تواجد الانتحاري الذي منعت القوة فراره، وبعد محاصرته وإطلاق النار عليه قبل تفجير نفسه".

وأشار المصدر، إلى أن "قوات الأمن تطوق الآن موقع الانفجار، وفتحت تحقيقات لمعرفة هوية الشخص الانتحاري".