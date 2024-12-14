الأمن العراقي يصفي انتحاريا قبل تفجير نفسه في كركوك

2024-12-14 00:00:04 - المصدر: كونا

أربيل 13 - 12 (كونا) -- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الجمعة القضاء على إرهابي انتحاري يرتدي حزما ناسفا قبل أن يتمكن من تفجير نفسه في محافظة كركوك بشمال العراق.وذكرت خلية مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن الوطني العراقي في بيان لها أن "إرهابيا انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا في قضاء داقوق بمحافظة كركوك حاصرته قوات أمن كركوك والفوج التكتيكي وصفته قبل أن يتمكن من تفجير نفسه".وأشار إلى أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وموافقات قضائية.كان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أعلن الشهر الماضي عن إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك من خلال تفكيك شبكة تنتمي لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش ) تضم سبعة عناصر بينهم ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش الملقب بـ" آزاد شاخي".وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل اراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلادالتي اجتاحها التنظيم صيف 2014. (النهاية) ص ب ر / ه س ص