الزوراء يدرس التعاقد مع أيمن حسين في الانتقالات الشتوية

2024-12-14 00:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر رياضي مطلع، اليوم الجمعة، (13 كانون الأول 2024)، ان نادي الزوراء يدرس التعاقد مع نجم المنتخب الوطني ولاعب الخور القطري أيمن حسين.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "إدارة الزوراء استفسرت عن مستقبل اللاعب (أيمن حسين) مع نادي الخور في محاولة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وكان نادي الخور القطري، أعلن في 16 من تموز 2024، عن تعاقده مع لاعب المنتخب العراقي ونادي القوة الجوية، أيمن حسين، لتمثيل فريقه الكروي لموسم واحد

وقدم النادي القطري العرض لضم أيمن حسين بعد تألقه في دوري نجوم العراق، حيث حصل على لقب الهداف للموسم الماضي 2023-2024 بتسجيله 27 هدفا.