2024-12-14 00:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى وجه رئيس مؤسسة المدى للثقافة والفنون والإعلام فخري كريم، اليوم الجمعة، رسائل عدة تخص العراق والمنطقة، فيما أكد انه آن الأوان لتعبئة كل قوى الشعب حوّل خيار الدولة الوطنية. وقال كريم في تدوينة تابعتها (المدى)، إن "القلق من ظاهرة الانفراد بإدارة مرحلة ما بعد استبداد البعث، يعيد للأذهان بروفة محسنة لتجربة الإخوان في […]

