الفنانة الأردنية حياة جابر تكشف دورها في مسرحية (طالعين الجبل)

2024-12-14 00:45:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ فاطمة رحمةكشفت الفنانة الأردنية مديرة مسرح الشمس في عمان حياة جابر، عن دورها في مسرحية (طالعين الجبل) ضمن فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح.وقالت جابر لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تشارك بمسرحية (طالعين الجبل) من اخراج عبد السلام قبيلات، وهو عرض مسرحي موسيقي انتجه مسرح الشمس بعد احداث سبعة اكتوبر، إستمر على مدار عام كامل ".وأضافت، أنها "تلعب الدور الرئيس في العمل وهو موندراما يرافقها عازف موسيقي وغناء حي على خشبة المسرح يوثق حادثة حقيقية في مجزرة دير ياسين التي حدثت في فلسطين والتي كانت بداية اختراق الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية"، مبينة انه "كتبت النص الكاتبة الاردنية كفى الزعبي باللغة الروسية وتم ترجمته الى اللغة العربية وقد تم اجتزاء هذه الحكاية وتمثيلها في المسرح ما بين السرد والمعايشة للشخصية."وتابعت: أن "دورها في المسرحية ثريا وهي الساردة للحكاية ومن ثم تنتقل ما بين المعايشة لتصبح الساردة تعايش هذه الشخصية (ثريا) التي تبحث عن زوجها المفقود في الحرب وتريد ان تتأكد بانه دفن بشكل لائق لتستكمل رحلتها الى الجبل وخلال الرحلة تستذكر ايامهم قبل الحرب من حياة وحب".وأشارت إلى أن "هذه الزيارة الاولى لها الى بغداد الحضارة والجمال والثقافة، وجاء هذا المهرجان في هذا الوقت التي تعيشه المنطقة من احداث صعبة لابد ان يكون الفنان على خشبة المسرح".