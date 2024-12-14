الإطار يقطع الطريق: لن نقبل أي محاولات لتغيير الواقع السياسي في العراق

2024-12-14 00:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، أن العراق لن يقبل باي تدخلات خارجية لتغيير واقعه السياسي.

وقال الفتلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "وضع العراق السياسي مستقر وهو وضع ديمقراطي وهو يؤمن بالتداول السلمي للسلطة ولهذا لم ولن نسمح باي تدخلات خارجية لتغيير واقعه السياسي كما يروج البعض لذلك، فالقوى السياسية العراقية وكذلك الفواعل الشعبية لن تقبل بأي تدخلات تحت أي ذريعة كانت".

وأضاف ان "العراق من دول المنطقة والعالم في العمل السياسي الديمقراطي وهناك اعتراف واحترام ودولي وأممي بوضع العراق السياسي ولهذا لا يمكن أي تدخل بشأنه واي تدخل سوف يلاقي رفضاً سياسيا وشعبيا واسعا".

ويرى مراقبون أن ما يحدث في سوريا وتداعيات سقوط نظام الحكم هناك سيؤثر على الأوضاع العراقية، وشهدت الأيام الماضية تحركات دبلوماسية بشكل ملحوظ في خطوة تهدف الى ابعاد العراق عن تأثير الازمة السورية.