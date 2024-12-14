2024-12-14 01:27:04 - المصدر: ايشان

أصدرت محكمة تحقيق تكريت أمراً باستقدام عضو مجلس محافظة الدين علي عبد الجبار الكريم ، وذلك لعدم تنفيذه الأمر الولائي الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بعودة عادل الصميدعي لمنصبه رئيساً لمجلس محافظة صلاح الدين. ورفض علي الكريم، الامتثال لقرار محكمة القضاء الاداري وتسليم رئاسة مجلس محافظة صلاح الدين الى عادل الصميدعي بعد […]

ظهرت المقالة القضاء يستقدم الكريم بسبب رفضه تنفيذ أمر عودة الصميدعي لرئاسة مجلس صلاح الدين أولاً على ايشان.



