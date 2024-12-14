فريق التواصل الحكومي يزور طفل مريض ظهر بمواقع التواصل ويتخذ 5 إجراءات

2024-12-14 01:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعزار فريق التواصل الحكومي، طفل مريض ظهر بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما اتخذ 5 إجراءات لمساعدته.وقال رئيس الفريق عمار منعم لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فريق التواصل الحكومي زار الطفل الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يعاني من مرض"، مؤكدا أنه "تم اعطاءه منحة مالية بصورة مباشرة".وأضاف، أنه "تم التواصل مع وزارة الصحة لغرض الحصول على تقرير طبي بحالته كونه يعاني من ضمور بالدماغ والسمنة المفرطة"، مبيناً أنه "تم الاتفاق مع هيئة ذوي الاعاقة للإسراع بإكمال إجراءات راتب المعين المتفرغ".وأشار الى أن "الفريق اعطى جهاز موبايل اصدار حديث الى الطفل لغرض بقاءه في البيت"، منوها بانه "تم التواصل مع دائرة النفوس العامة لغرض اصدار بطاقة وطنية موحدة".