2024-12-14 02:54:04 - المصدر: ايشان

أصدر عدد من الرئاسات السابقة والحالية التي مثلت المكون السني في العملية السياسية، اليوم الجمعة، بياناً تضمن 7 نقاط حول تطورات المنطقة، وأحداث سوريا وعلاقتها بالعراق. وفي بيان مشترك صدر عن “محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الحالي، واسامة النجيفي رئيس مجلس النواب الاسبق، و صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق، واياد السامرائي رئيس مجلس […]

ظهرت المقالة “الرؤساء السنة” يصدرون “سباعية” تحذيرية لبغداد: أطراف تؤجج للتغيير ونحن نريد “الحوار الوطني” أولاً على ايشان.



