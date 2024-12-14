بلينكن طلب من العراق عدم السماح لإيران بإرسال أسلحة إلى سوريا بعد سقوط حكم الأسد.. “بلومبيرغ” تكشف التفاصيل
2024-12-14 04:00:05 - المصدر: راي اليوم
بيروت ـ “راي اليوم”:
أفادت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منع إيران من إرسال أسلحة إلى سوريا.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية صدر يوم الجمعة أن بلينكن التقى بالسوداني في بغداد وأكد مجددا التزام واشنطن بدعم العملية الانتقالية في سوريا بهدف تشكيل حكومة مدنية شاملة.
وذكر تقرير الوكالة أن “وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استغل توقفا غير معلن في بغداد ليطلب من رئيس الوزراء العراقي منع إيران من إرسال أسلحة ومعدات أخرى عبر البلاد إلى سوريا”.… [+]