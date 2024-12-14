الذهب يحقق مكسب أسبوعي بأكثر من 1%

2024-12-14 08:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أنهت أسعار الذهب، الأسبوع، على مكاسب مع تحول الاهتمام إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الفدرالي الأمريكي في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض فيه سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2671.39 دولار للأونصة، مع اقتراب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1.1% إلى 2.678.50 دولاراً.

ولا يزال المعدن مرتفعاً أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع بعد موجة من عمليات جني الأرباح عندما بلغت الأسعار أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الخميس.

في السياق، قال رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، أولي هانسن، إنه من المتوقع أن يتماسك الذهب حتى نهاية العام قبل أن يستأنف مساره التصاعدي في عام 2025، ومن المحتمل أن يصل إلى هدف 3000 دولار.

وينصب اهتمام المتعاملين الآن على قرار المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، ويتوقعون وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بواقع 96.4% خفض الفائدة 25 نقطة أساس.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 30.80 دولاراً للأونصة. وصعد البلاتين 0.3% إلى 933.10 دولاراً، في حين زاد البلاديوم 0.3 % إلى 972.62 دولاراً. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.