مدرب تشيلسي: بالمر أفضل لاعب في إنجلترا

2024-12-14 08:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

أعرب إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن شعوره بالفخر والامتياز للعمل مع كول بالمر، بعدما ساعد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، تشيلسي لاحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المهاجم الإنجليزي، نجما للفريق الشاب الذي أصبح أقرب المنافسين لفريق ليفربول، متصدر جدول الترتيب، مع اقتراب الموسم من منتصفه.

وبتسجيله 11 هدفا في 15 مباراة أصبح بالمر، هداف الفريق كما أنه صنع 6 أهداف.

وقال ماريسكا "أشعر بفخر كبير للعمل مع بالمر، كي أكون صريحا أشعر أنني محظوظ للعمل معهم كلهم".

وأضاف "بالمر مختلف عن البقية، لكن هنا (في تشيلسي) لدينا العديد من اللاعبين الجيدين؛ حيث يشعر المدرب في هذه الحالة بالسعادة والفخر للعمل معهم".

وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن بالمر هو أفضل لاعب في إنجلترا حاليا، قال ماريسكا: "في هذه اللحظة، يمكن أن يكون كذلك، لكن إنجلترا محظوظة لأن هناك العديد من اللاعبين المميزين ومنهم بالمر، هناك الكثير من اللاعبين المميزين في الدوري الممتاز".

وأكد "بكل تأكيد يمكنه أن يصبح لاعبا عالميا، ولكن كما قلت، مازال يبلغ 22 عاما، وهناك العديد من الأشياء التي يمكنه تحسينها".

المصدر: كورة