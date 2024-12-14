2024-12-14 09:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توجه المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم السبت، لدخول معسكر تدريبي هناك استعدادا لبطولة خليجي الكويت 26.

‏وقال المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد، أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز إن المنتخب تالف من 11 لاعبا هم من الدوري المحلي على أن يلتحق الباقي اللاعبين تباعا حتى يكتمل الفريق.

‏وأوضح أن الفريق سيبدأ معسكره التدريبي القصير في قطر استعدادا لبطولة خليجي 26 المقرر انطلاقه في الكويت يوم 21 من الشهر الحالي .

وأشار إلى أن المعسكر سيكون يوم 14 كانون الأول ويستمر الى يوم 20 من ذات الشهر، ثم يسافر الى الكويت بغرض المشاركة في بطولة الخليج.

ويقع المنتخب العراقي في مجموعة قوية تضم اليمن، والسعودية، والبحرين، وسيفتتح مبارياته يوم الأحد 22 من الشهر الجاري بمواجهة اليمن.

وفي وقت سابق، أعلن مدربُ المنتخب الوطني العراقي "خيسوس كاساس" قائمةَ اللاعبين النهائيّة المُستدعاة لخليجي 26، وقبلها لمُعسكرِ الدوحة المزمع إقامته للمدةِ من 14-20 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

وتألفت القائمةُ من (27) لاعباً هم كل من : جلال حسن، محمد حسن، كميل سعد ، مناف يونس، علي عدنان، ريبين سولاقا، آدم طالب، علي فائز، ميرخاس دوسكي، مهند جعاز، مصطفى سعدون، هه لو فائق، أمير العماري ، سعد عبد الأمير ، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، أحمد ياسين، علي جاسم ، بيتر كوركيس، يوسف أمين، أمين الحموي، ماركو فرج، علي يوسف، مهند علي، أيمن حسين، إبراهيم بايش، زيدان إقبال.

من جهته، أوضح مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس: إن معسكرَ المنتخب الوطنيّ في الدوحة سيشهدُ تواجدَ اللاعبين أعلاه، باستثناء إبراهيم بايش وزيدان إقبال، بسببِ ارتباطهما مع أنديتهما، وسيكون التحاقهما مباشرةً مع موعدِ انطلاق البطولةِ بالنسبة لإبراهيم بايش، ويوم 22 بالنسبةِ لزيدان إقبال.

وأوضح إن خياراته الأخيرة في خليجي 26 ستكون فقط من (26) لاعباً.