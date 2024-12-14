2024-12-14 09:35:03 - المصدر: واع

بغداد – واعغادر وفد المنتخب الوطني العراقي، اليوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة تحضيراً لخليجي 26.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وفد المنتخب الوطني توجه إلى الدوحة تحضيراً لخليجي 26"، مشيراً الى أن "مدافع المنتخب ريبين سولاقا وصل إلى قطر للانضمام الى تشكيلة أسود الرافدين".