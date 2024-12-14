جهود لتوحيد رواتب "متقاعدي كوردستان القدامى" مع نظرائهم في العراق

2024-12-14 09:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم اتحاد متقاعدي إقليم كوردستان، صادق عثمان، أن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في الإقليم الذين تقاعدوا قبل عام 2014، بحيث تُوحّد مع رواتب المتقاعدين في العراق اعتباراً من العام المقبل.

وقال عثمان، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع متقاعدي الإقليم مع نظرائهم في العراق، إلا أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن".

وأشار إلى أن "ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان صرف مستحقاتهم وفق النظام العراقي خلال العام القادم".

وأوضح أن "المتقاعدين الذين تقاعدوا بعد 2014 يتلقون بالفعل رواتبهم بالتساوي مع المتقاعدين العراقيين".

وأضاف عثمان أن "وفوداً من الإقليم زارت بغداد سابقاً وعقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي الحكومة العراقية، الذين أكدوا التزامهم بضمان توحيد رواتب جميع المتقاعدين في الإقليم مع العراق وفقاً للقانون".

وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب والمستحقات بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية في بغداد، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين الطرفين، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية.