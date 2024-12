محكمة تحقيق تكريت تستقدم علي الكريم لرفضه أمر إعادة الصميدعي لرئاسة مجلس صلاح الدين (وثيقة)

2024-12-14 09:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

صلاح الدين/ عراق اوبزيرفر اصدرت محكمة تحقيق تكريت، امراً باستقدام المشكو منه (علي عبد الجبار الكريم) عضو مجلس محافظة صلاح الدين. وأن الأمر جاء بعد عدم تنفيذه الأمر الولائي الصادر من محكمة القضاء الاداري الذي يقضي بعودة عادل الصميدعي لمنصبه رئيساً لمجلس محافظة صلاح الدين. نص الوثيقة ادناه:?

