طقس العراق.. أجواء باردة وتصاعد للغبار

2024-12-14 09:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء باردة وتصاعداً للغبار.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي بارد بشكل عام مع فرصة لتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية، كما سيتشكل الضباب صباحاً، ودرجات الحرارة ستنخفض عدة درجات في جميع مناطق البلاد، والرياح معتدلة إلى متوسطة السرعة مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في دهوك والسليمانية 9، وأربيل ونينوى 10، وصلاح الدين والأنبار 13، والنجف الأشرف والديوانية والمثنى 14، وبغداد وكربلاء المقدسة والبصرة وديالى وبابل وذي قار 15".وأضاف أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً بارداً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً في المنطقة الشمالية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".وأشار إلى أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق".