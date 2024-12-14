2024-12-14 09:54:04 - المصدر: ايشان

أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم السبت، بأن الحكومة السورية المؤقتة طالبت مجلس الأمن الدولي بالتحرك لوقف الهجمات الإسرائيلية “فورا” والانسحاب من مناطق التوغل داخل الأراضي السورية. وأشارت الوكالة إلى أنها حصلت على رسالتين متطابقتين، أرسلتهما الحكومة المؤقتة إلى كل من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث قال سفير سوريا لدى المنظمة الأممية، […]

ظهرت المقالة أول تحرك لحكومة سوريا المؤقتة بمجلس الأمن الدولي: أوقفوا هجمات إسرائيل فوراً أولاً على ايشان.



