رئيس أركان الجيش يطلع على جاهزية القطعات الأمنية في منفذ الوليد الحدودي

2024-12-14 10:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعإطلع رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم السبت، على جاهزية القطعات الأمنية في منفذ الوليد الحدودي.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس أركان الجيش، زار منفذ الوليد الحدودي للوقوف على جاهزية القطعات هناك" يرافقه معاون العمليات وقائد القوات البرية ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية وأمين سر الاستخبارات لرئاسة أركان الجيش".وأضاف أن "رئيس أركان الجيش زار بعدها قيادة قوات الحدود اللواء الرابع، واستمع الى إيجاز بشأن المحاور وانفتاح اللواء في المنطقة الحدودية وأهم المعوقات".