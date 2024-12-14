مواجهات ساخنة في دوريات أوروبا الليلة.. المواعيد والقنوات

2024-12-14 10:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تستقطب منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اهتمام المتابعين اليوم السبت، حيث يواجه ليفربول، المنتشي بنتائجه الإيجابية في الأشهر الماضية، فولهام، على ملعب أنفيلد بهدف مزيد تدعيم صدارته للدوري، بينما يسعى آرسنال إلى الاقتراب من المتصدر عندما يستضيف إيفرتون.

أما في الدوري الألماني فيخوض بايرن ميونخ، صاحب المركز الأول تنقلا صعبا لملاقاة ماينز 05.

وفي إسبانيا يلاقي ريال مدريد رايو فاليكانو، في مهمة صعبة ضمن آماله باللحاق بالفريق الكتالوني وتصدر الدوري الإسباني.

وسيدخل ريال مدريد مباراة رايو فايكانو وهو يعلم أن الفوز في كامبو دي فوتبول دي فاييكاس سينقله إلى صدارة جدول الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في الدوري، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز 12، وسيدخل الفريق المضيف هذه المباراة على خلفية انتصاراته المتتالية.

ويملك رايو رقما قياسيا من خمسة انتصارات وأربعة تعادلات وست هزائم في 15 مباراة خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 19 نقطة مما تركه في المركز 12 في الجدول، بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإيطالي:

أودينيزي ـ نابولي – 08.00 مساءً -AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس ـ فينيزيا – 10:45 مساءً ـ AD SPORTS Premium 1

الدوري الإسباني:

رايو فاليكانو ـ ريال مدريد – 11.00 مساءً – BEIN SPORTS 3

الدوري الإنجليزي:

آرسنال ـ إيفرتون – 06.00 مساءً – beIN Sports HD Xtra 1

ليفربول ـ فولهام – 06.00 مساءً – beIN Sports 1

نيوكاسل ـ ليستر سيتي – 06.00 مساءً –beIN Sports HD Xtra 2

الدوري الألماني:

ماينز 05 ـ بايرن ميونخ – 05:30 مساءً – BEIN SPORTS 4