قيمة صندوق الحماية التابع لـ Bitget ترتفع إلى 643 مليون دولار في نوفمبر 2024 وسط أعلى مستوى تاريخي لعملة البيتكوين

2024-12-14 10:57:40 - المصدر: Bitget

فيكتوريا، سيشل – أعلنت Bitget، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، عن بلوغ قيمة قياسية لصندوق الحماية الخاص بها، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بمبلغ 643 مليون دولار في 23 نوفمبر 2024. وقد حقق الصندوق، الذي تم إنشاؤه لتوفير الأمن المالي للمستخدمين في ظل ظروف السوق غير المسبوقة، نمواً كبيراً بالتوازي مع أداء عملة البيتكوين، الأمر الذي يبرز استقراره وسيولته في المنظومة المتطورة للعملات المشفرة.

وفي شهر نوفمبر 2024، وصل صندوق الحماية الخاص بـ Bitget إلى ذروة قيمته بمبلغ 643 مليون دولار، وهو أعلى مستوى له مع ارتفاع قيمة عملة Bitcoin إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 95,686 دولارًا. وكانت أدنى قيمة سجلها الصندوق خلال الشهر هي 440 مليون دولار، والذي تم تسجيله عندما انخفض سعر عملة البيتكوين إلى 67,793 دولار. وعلى مدار الشهر، حافظ صندوق الحماية على قيمة متوسطة بلغت حوالي 556 مليون دولار، وهو ما يعكس الاتجاه الصعودي الأوسع في سعر البيتكوين والأداء الثابت للصندوق.

وصرحت غريسي تشن، الرئيس التنفيذي لشركة Bitget: "يُظهر نمو صندوق الحماية الخاص بنا مدى أهمية الأمن بالنسبة لنا ومدى أهمية تأمين أصول المستخدمين، وخاصة في ظل ظروف السوق المتصاعدة، وهو أمر حيوي للغاية". وأضافت قائلة: "مع تطور الصناعة، تواصل Bitget وضع معايير للسلامة والشفافية، مما يوفر للمستخدمين ثقة عز نظيرها لاستكشاف فرص تداول العملات الرقمية خلال هذا السوق الأخذ في التصاعد."

تم إطلاق صندوق الحماية في عام 2022 بالتزام أولي قدره 300 مليون دولار، وقد نما بشكل مطرد، مما يوفر للمستخدمين مزيدًا من الأمان وسط تقلبات السوق. وتعكس هذه القيمة الأخيرة استراتيجية إدارة المخاطر القوية التي تنتهجها Bitget، مما يضمن حماية لا مثيل لها للأصول خلال فترات زيادة نشاط السوق. وقد أبرز ارتفاع سعر البيتكوين في شهر نوفمبر وارتفاع حجم التداول عبر المنصة الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في تعزيز ثقة المستخدمين خلال سوق صاعدة.

بالإضافة إلى صندوق الحماية، يضمن إثبات الاحتياطيات الخاص بـ Bitget نسبة احتياطي تبلغ 1:1، الأمر الذي يعزز الشفافية والثقة. وتعمل هذه المبادرات مجتمعة على تعزيز مكانة Bitget كبورصة رائدة توفر بيئة آمنة للمستثمرين الذين يتنقلون في منظومة العملات المشفرة سريعة التطور.