2024-12-14 10:59:34 - المصدر: INFLOW

استقطبت قمة INFLOW Global Summit في دورتها الثامنة 60 شخصية مؤثرة من 30 بلدًا إلى إسطنبول، ما يسلط الضوء على دور INFLOW بوصفها منصة رائدة للإبداع والتسويق عبر المؤثرين. ولقد عُقدت الفعالية برعاية الراعي الرئيسي شركة الخطوط الجوية التركية، وهي شركة الطيران التي تسافر إلى أكبر عدد من دول العالم؛ وسلّطت الفعالية الضوء على معالم الجذب في إسطنبول المعاصرة التي تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ.

إسطنبول — قمة INFLOW Global Summit العالمية في دورتها الثامنة التي اختُتمت فعالياتها في إسطنبول، حيث جمعت 60 مؤثرًا يبلغ مجموع متابعيهم أكثر من 250 مليون متابع من 30 دولة. وأكدت الفعالية التي عُقدت في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر برعاية الراعي الرئيسي شركة الخطوط الجوية التركية، على مكانة INFLOW بوصفها منصة عالمية رائدة للمؤثرين وتبادل الخبرات.

على مر السنين، رسّخت INFLOW مكانتها بوصفها شركة رائدة عالميًا في مجال التسويق عبر المؤثرين، حيث استضافت فعاليات بارزة في جميع أنحاء العالم. ابتداءً من الحملات التجريبية خلال كأس العالم لكرة القدم إلى تنظيم تجارب مؤثرين لا تُنسى في باريس والدوحة والبندقية ولوسيرن ودبي، انصب اهتمام INFLOW على الجمع بين المؤثرين والعلامات التجارية في مواقع مميزة. وقد استندت قمة INFLOW Global Summit في دورتها الثامنة في إسطنبول إلى إرث هذا البلد العريق، حيث مزجت بين تاريخ المدينة الغني وسحرها العصري لتوفر منصة فريدة من نوعها للتعاون والابتكار على مستوى العالم.

"من جانبه، صرّح السيد/ أفشين أفتشي، الشريك المؤسس ل INFLOW قائلاً: "تعكس رحلتنا العالمية مهمة INFLOW في مد جسور التواصل بين الثقافات والأفكار من خلال قوة سرد القصص عبر الوسائط الرقمية".وأضاف: "قمة INFLOW Global Summit الثامنة مثال آخر على كيفية جمع المؤثرين والعلامات التجارية والوجهات المختلفة معًا لصياغة مستقبل يستند بشكل كبير على التواصل والابتكار".

رحلة إبداعية ملهمة مع شركة الخطوط الجوية التركية

تمثّلت أبرز لحظات القمة في مسابقة المحتوى الإبداعي التي أدارتها شركة الخطوط الجوية التركية، حيث تعاون المؤثرون في فرق لتطوير أفكار حملات مبتكرة تتماشى مع شعار "وسّع عالمك". وحصل الفريق الفائز، عقب طرح أفكار أعضائه، على تذاكر سفر ذهابًا وإيابًا على درجة رجال الأعمال، ما يسلط الضوء على قوة التعاون في قيادة حملات التسويق الفعالة عبر المؤثرين.

ومن المشاريع البارزة الأخرى مشروع Inner Portrait "بورتريه داخلي" الفني، وهو تعاون بين شركة الخطوط الجوية التركية والفنان العالمي الشهير رفيق أنادول. وقد كشف هذا المشروع عن العلاقة بين السفر والتحول الفردي من خلال تحويل تجارب أشخاص من أربع قارات مختلفة لم يسبق لهم السفر إلى عمل فني مرئي. وشاهد المشاركون في عرض خاص فيلمًا وثائقيًا يعيد تعريف قدرة السفر على تحويل وجه الحياة، كما شاهدوا صورًا مرئية مبهرة.

ومن الجدير بالذكر أن قمة INFLOW Global Summit أهدت المؤثرين الفرصة لاكتشاف النسيج التاريخي والعصري الفريد لمدينة إسطنبول. وقد استُقبلوا بخدمات متميزة في مطار إسطنبول الدولي وأقاموا في أجواء فاخرة ممزوجة بالنسيج التاريخي لشبه جزيرة إسطنبول طوال فترة انعقاد القمة.

إسطنبول الموقع المثالي للتواصل بين المؤثرين

أعرب إيمري جيلين، الشريك المؤسس لـ INFLOW، عن أهمية القمة قائلاً: " قدمت إسطنبول بيئة مثالية لربط المؤثرين بالعلامات التجارية وتشجيع الأفكار الإبداعية. فالسكان الشباب المفعمون بالحيوية في تركيا والانتشار الرقمي الكبير يجعلها مركزًا طبيعيًا للتسويق عبر المؤثرين. وتؤكد المشاريع المطروحة خلال القمة على الإمكانات الإبداعية والتجارية لهذا القطاع، ما يمهد الطريق للتعاون العالمي".

كما أكد جيلين على البعد الثقافي للقمة، مضيفًا: "بخلاف التسويق، تهتم قمة INFLOW بتعزيز نظام بيئي تتداخل فيه الثقافة والابتكار الرقمي. ومن خلال استضافة المؤثرين في إسطنبول، عرّفناهم على مدينة يلتقي فيها التاريخ مع الحداثة، وألهمناهم أفكارًا لإنشاء محتوى يعرض ثراء تركيا الثقافي أمام العالم".

اختتمت الفعالية بتجربة تسوق في "ساحة إعمار مول"، وعشاء وداع في فندق Address Istanbul، وهو أول فندق فاخر في الجانب الآسيوي من إسطنبول، وبإطلالات بانورامية في Emaar Skyview. ومن خلال المزج بين الترويج الثقافي والاستراتيجيات الرقمية المبتكرة، عززت قمة INFLOW Global Summit مكانة تركيا الرائدة في التسويق عبر المؤثرين والمشاركة الثقافية العالمية.

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