2024-12-14 11:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، القاء القبض على 11 متهمًا وضبط طائرة مسيرة "درون"، ومواد مخدرة وأسلحة في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" مفارزها المشتركة ألقت القبض على 11 متهمًا وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم ضبط بحوزته (16 شريحة اتصال) بدون تخويل، واخرين بحيازة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة، فيما تم الاستيلاء على (5) بنادق، و (2) مسدس، مع طائرة مسيرة "درون" بالإضافة إلى مواد مخدرة واجهزة تعاطيها وكمية من الأدوية المنتهية الصلاحية".

وأضافت، أن" العمليات شملت حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، وتأتي هذه الواجبات من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي الكرخ والرصافة خلال (24) ساعة الماضية.