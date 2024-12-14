2024-12-14 11:02:14 - المصدر: شركة فوضى مرتبة

المملكة العربية السعودية تدخل عصر الريادة في المواد المتقدمة بإنتاج ألياف الكربون المدعّمة بالجرافين: OCH و GIM تطلقان أول إنتاج عالمي دعمًا لرؤية 2030 .

قفزة نوعية في الصناعات المتقدمة، الابتكار، والنمو الاقتصادي المستدام

الرياض –– في إنجاز غير مسبوق يعزز مكانة المملكة العربية السعودية عالميًا في قطاع المواد المتقدمة، أعلنت شركة فوضى مرتبة القابضة Organized Chaos Holding (OCH) بالشراكة مع جرافين إنوفيشنز مانشستر Graphene Innovations Manchester (GIM) عن الإطلاق الرسمي لشركة GIM GrapheneFibre (شركة ألياف الجرافين) في المملكة. يمثل هذا المشروع إنجازًا عالميًا، كونه أول إنتاج تجاري من نوعه في إنتاج ألياف الكربون المدعمة بالجرافين، وهو بدوره ما يعزز مكانة المملكة كمحور عالمي للابتكار والاستدامة وريادة الصناعات المتقدمة، وفقًا لرؤية 2030.

تُعد ألياف الكربون المدعّمة بالجرافين ثورة تقنية تجمع بين القوة الفائقة، خفة الوزن، والموصلية الكهربائية العالية، مما يجعلها حلاً مبتكرًا للتحديات التقنية في مجالات الطيران، صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، الفضاء، الدفاع، وقطاع البناء. ومع اعتمادها على المواد الخام المحلية وأحدث التقنيات، تجسد GIM GrapheneFibre نموذجًا للابتكار والتميز السعودي، مسهمةً في تعزيز حضور المملكة عالميًا في مجال التصنيع المتقدم.

وفي هذا السياق صرح الدكتور فيفيك كونشيري" Vivek Koncherry"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة GIM:

"هدفنا إحداث نقلة نوعية في قطاع المواد المتقدمة على مستوى العالم، من خلال إنتاج الألياف الكربونية المعززة بالجرافين على نطاق تجاري. فبدمج الخصائص الفريدة للجرافين مع الألياف الكربونية، نرتقي بحدود الابتكار إلى آفاق جديدة. نحن فخورون أن هذا الإنجاز تم تحقيقه بالشراكة الوثيقة مع OCH، مما يعزز مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتطورة".

وفي سياق زياراته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، وصف مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة، السير كير ستارمر" Sir Kier Starmer"، الاتفاقية بين GIM وOCH بأنها نموذج يحتذى به في إطار الشراكة السعودية البريطانية.

" نحن ملتزمون بالاستفادة المثلى من موارد المملكة العربية السعودية الغنية وإمكانيات شبابها الواعد"

بهذه الكلمات بدأ الأستاذ عبد الرحمن العساكر، رئيس مجلس إدارة OCH "حديثه، معقبًا بأن " هذا النوع من الاستثمار هو ما يعزز رؤية 2030م من خلال تعزيز الخبرات المحلية، وتطوير استخدامات أكثر استدامة للموارد النفطية، وفتح آفاق جديدة للصناعات التقنية المتقدمة، مما يضع المملكة في طليعة الريادة في قطاع المواد المتقدمة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 4500 وظيفة مهارية جديدة بحلول عام 2030، إضافةً إلى تحقيق عائدات تتجاوز 6 مليار ريال."

وأضاف عبد الغني الهندي، الرئيس التنفيذي لـ OCH

"تُمثّل شراكتنا الوطيدة مع GIM خطوة استراتيجية لاستقطاب أفضل الخبرات العالمية إلى المملكة العربية السعودية. فمن خلال التركيز على الابتكار واستثماره، نسعى إلى بناء منظومة تدعم رواد الأعمال، وتمكّن الكفاءات المحلية، وتعزز الاقتصاد الوطني. هذا المشروع يُسهم في إنتاج مواد خام من شأنها أن تكون جاذبة لتوطين أحدث صناعات التقنية العالية ويجعل المملكة في مقدمة الدول المصدرة للمواد المتقدمة".

إطلاق الإنتاج التجاري لشركة GIM GrapheneFibre : خطوة نحو مستقبل أكثر سرعة وتكيف واستخدام ذكى للموارد.

وفي سياق التصريحات السابقة، أوضح عبد الرحمن الخالدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في OCH: "نعتمد على تطبيق مفهوم 'CHON'، وهو إطار عمل استراتيجي يجمع بين الذكاء الاصطناعي، والاستثمار السريع، والابتكار المفتوح، والتطوير السريع للنماذج الأولية، ومبادئ الشركات الناشئة المرنة، بهدف تسريع تطوير المنتجات وتحقيق تحسينات مستمرة في الأداء. يعكس هذا النهج رؤية شاملة تضمن مرونة العمليات وكفاءتها مع تعزيز قدرتها على التكيف مع تحديات المستقبل.

وتابعت أريج التركي، رئيسة قسم التخطيط الاستراتيجي في OCH

هدفنا في OCH هو تحويل الأفكار المبتكرة وغير التقليدية في المملكة العربية السعودية إلى فرص تجارية واعدة. من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتنمية المواهب الوطنية، وتعزيز الشراكات المتنوعة، نعمل على بناء بيئة جاهزة للمستقبل تدعم النمو المستدام والتقدم في مجالي العلوم والتكنولوجيا. كما أننا نركز على تطوير وبناء منظومة بيئية متكاملة مبتكرة تدعم الاقتصاد الدائري والحياد الصفري للكربون من خلال تصميم تقنيات سعودية متقدمة تتماشى مع البنية التحتية المستقبلية. نسعى لأن تكون المملكة في طليعة الدول التي تقود التحول الصناعي العالمي، لذلك ندعو قادة الصناعة والمبتكرين للتعاون معنا والمساهمة في هذه الرحلة الطموحة عبر OCH.SA/collab

في الختام، يتوقع أن يمتد تأثير هذا المشروع إلى ما هو أبعد من حدود خطوط الإنتاج؛ فبدعم من الهيكل الاستثماري لشركة OCH والخبرة التقنية المتقدمة لشركة GIM، سيقوم هذا المشروع بتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالميًا، وتمكين المجتمعات المحلية، وإطلاق إمكانات جديدة في مجال المواد المتقدمة، مما يجسد مرحلة جديدة في مسيرة التطور الصناعي، ويعكس مستقبلًا أكثر إشراقًا وحيوية، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة والمستدامة لـ 2030.

Rana Abdullah

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