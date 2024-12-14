2024-12-14 11:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأوضح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، آلية دفع الجباية عن طريق البطاقة الالكترونية، فيما أشار الى ان مناطق العراق المختلفة في جميع المحافظات ستدخل بالتحول الالكتروني تباعاً.وقال وزير الكهرباء لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وقعت عقداً مع شركة (Switch) إحدى الشركات المعتمدة في البنك المركزي العراقي، وأصبح اليوم بإمكان كل المواطنين بمحافظة بغداد الدفع من خلال البطاقة الإلكترونية، وعدم الحاجة لتسليم مبالغ الجباية لقراء المقاييس".وأضاف، أنه "سيتم الإعلان عن هذا التطبيق في كل المحافظات العراقية وبالتالي سيكون المواطن قادراً على دفع الفاتورة الالكترونية من منزله أو مكان عمله وستصل إليه رسالة عن طريق الواتساب بانه تم تسديد الفاتورة".وتابع، انه "ضمن مشاريع التحول الذكي ستتم قراءة المقاييس الكترونيا بدل من مجيء القراء الى المنازل وحتى الدفع الكتروني"، مشيراً الى أن "المرحلة الأولى لتطبيق التحول هي الزام المجمعات الاستثمارية بدفع الفواتير الكترونياً، وبعدها بمشروع التحول الذكي، وأيضا دخول مناطق العراق المختلفة في كافة المحافظات بالتحول تباعا".