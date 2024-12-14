2024-12-14 11:18:04 - المصدر: ايشان

أعلن اتحاد كرة القدم العراقي، اليوم السبت، عن مغادرة وفد المنتخب الوطني العراقي، إلى العاصمة القطرية الدوحة تحضيراً لخليجي 26. وقال اتحاد الكرة في بيان ورد لمنصة “إيشان” إن “وفد المنتخب الوطني توجه إلى الدوحة تحضيراً لخليجي 26″، مشيراً الى أن “مدافع المنتخب ريبين سولاقا وصل إلى قطر للانضمام الى تشكيلة أسود الرافدين”. ‏وقال المتحدث […]

ظهرت المقالة وفد المنتخب العراقي يتوجه بـ11 لاعباً إلى الدوحة تحضيراً لخليجي 26 أولاً على ايشان.



