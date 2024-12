الدولار يبدأ الأسبوع بقفزة جديدة أمام الدينار في بغداد وأربيل

2024-12-14 11:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان. وقال مراسل (المدى)، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150650 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 150500 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع […]

