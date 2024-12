2024-12-14 11:30:06 - المصدر: جريدة المدى

الندى/متابعة أوضح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، آلية دفع الجباية عن طريق البطاقة الالكترونية، فيما أشار الى ان مناطق العراق المختلفة في جميع المحافظات ستدخل بالتحول الالكتروني تباعاً. وقال وزير الكهرباء،إن "الوزارة وقعت عقداً مع شركة (Switch) إحدى الشركات المعتمدة في البنك المركزي العراقي، وأصبح اليوم بإمكان كل المواطنين بمحافظة بغداد الدفع من […]

