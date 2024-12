الدولار يرتفع مع افتتاح البورصة في بغداد

2024-12-14 11:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد. وسجلت اسعار الدولار ارتفاعاً مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150650 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 150500 دينار مقابل 100 دولار. اما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث …

