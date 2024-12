2024-12-14 11:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واشنطن / متابعة عراق اوبزيرفر عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، عن دهشته بالإنشاءات وحيوية العاصمة، فيما أشار الى انه اثير بالإعجاب لرؤية التغيرات في العاصمة بغداد. وقال بلينكن في تصريح صحفي عقب مغادرته بغداد، “أتيحت لي فرصة الاجتماع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تردّدت على العراق لأكثر من عشرين عاما، …

The post بلينكن بعد مغادرته بغداد: انا مندهش! first appeared on Observer Iraq.