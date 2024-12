لليوم الثالث.. رئيس أركان الجيش يتفقد منافذ الحدود مع سوريا

2024-12-14 11:36:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تفقد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم السبت، جاهزية القطعات الأمنية في منفذ الوليد الحدودي، بالإضافة إلى استماعه لإيجاز بشأن المحاور وانفتاح اللواء في المنطقة الحدودية. وذكر بيان لوزارة الدفاع ، أن “رئيس أركان الجيش، زار منفذ الوليد الحدودي للوقوف على جاهزية القطعات …

