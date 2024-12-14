تواصل ردود الأفعال حول الجهود الحكومية بدعم اختيار بغداد عاصمة الثقافة العربية

2024-12-14 11:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأشادت رابطة الرافدين لتنشيط السياحة، اليوم السبت، بجهود الحكومة في دعم الاستثمار السياحي بعد اختيار بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2025.وذكر بيان للرابطة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رابطة الرافدين لتنشيط السياحة تعلن مباركتها لأبناء الشعب العراقي، مُثَمّنةً دور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وخطوات البرنامج الحكومي الداعم للاستثمار السياحي وإشراك القطاع الخاص والدور الفاعل لوزارة الثقافة والسياحة والآثار وهيئة السياحة، ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الملف وتضافر جهود مؤسسات القطاع السياحي من القطاع الخاص والعام، ودور الإعلام العراقي المهني الحر بجميع مؤسساته المرئية والمقروءة والمسموعة، والتي أسهمت في إبراز ونقل الصورة المشرقة والناصعة عن العراق".وأكد داود شمو، رئيس رابطة الرافدين لتنشيط السياحة، بحسب البيان، أن "الرابطة وبجميع أعضائها وكوادرها المؤسِّسين عملت على إعداد برامج ودراسات ستسهم في نهوض الواقع السياحي العراقي"، مشيراً الى أنه "بصفتنا أعضاءً في لجنة دعم مشروع بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025 نعمل مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهيئة السياحة، وبمشاركة القطاع الخاص السياحي متمثلاً بجميع أصحاب المرافق والمنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم والنخب الأكاديمية والقامات المعنية بالشأن السياحي، على استثمار هذه المناسبة لإبراز عمق الحضارة العراقية وأصالة العاصمة العراقية بغداد، التي كانت وما زالت مركزًا ثقافيًا وتاريخيًا عالميًا".وأشار الى أنه "من الأهداف الأساسية للرابطة المساهمة في تطوير القطاع السياحي في العراق، عن طريق معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم الحلول المستدامة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للسياح والزائرين العرب والأجانب، والمجاميع السياحية الوافدة إلى البلد، وتدريب الكوادر العاملة في المرافق السياحية، وتفعيل القطاع السياحي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني".وفي وقت سابق، بارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اختيار المنظمة العربية للسياحة للعاصمة الحبيبة، بغداد الحضارة والتاريخ والثقافة، لتكون عاصمة السياحة العربية لسنة 2025، فيما أكد وزير الثقافة والآثار أحمد فكاك البدراني، أن تتويج بغداد كعاصمة للسياحة العربية سيخلق فرصة استثمارية كثيرة، فيما بين أن هذا التتويج سيزيد فرص العمل في الأسواق الشعبية والمهن.