مثمنة الدعم الحكومي.. رابطة المستشفيات الأهلية تعقد ملتقاها الأول

2024-12-14 11:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاعقدت رابطة المستشفيات الأهلية، اليوم السبت، ملتقاها الأول بمشاركة حكومية واسعة، فيما ثمنت الدعم الحكومي المقدم للقطاع الصحي الخاص.وقال ممثل رئيس الوزراء، ومستشاره للشؤون الصحية صالح ضمد، في كلمة له خلال الملتقى الاول لرابطة المستشفيات الاهلية وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "ننقل لكم تحيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتمنياته للملتقى بالنجاح"، مشيرا الى أن "الحكومة وضعت في برنامجها ومن اهم اولوياتها القطاع الصحي وهناك فقرات كثيرة تطلبت دعم المستشفيات في القطاع العام والخاص وانشاء وتأهيل مستشفيات جديدة، فضلاً عن الضمان الصحي ومشروع توطين الصناعة الدوائية".واضاف، أن "القطاع الصحي الخاص هو شريك مهم واساسي في تطوير الرعاية الصحية، لأنه على مستوى العالم يمثل القطاع الخاص بحدود 60‎%‎ ولهذا تطويره في العراق من اهم الامور التي تبنتها الحكومة"، مردفاً انه "نامل من الرابطة تطوير القطاع الخاص في العراق والحكومة داعمة وساندة لكم لكل ماتحتاجونه".ولفت الى ان "دعم الحكومة للصناعة الدوائية كان واضحاً وعملت على تحسين وضع التوطين واصبح في مرحلة مهمة"، مستدركاً أن "القطاع الصحي الخاص مكمل للقطاع العام وفي العالم هناك امكانيات كثيرة وتكنولوجيا متطورة اكثر مرونة وامكانية ودعمه اولوية حكومية".من جانبه، اشار رئيس رابطة المستشفيات الاهلية في العراق، رافع الراوي الى ان "انشاء المستشفيات في العراق تطور بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة وهناك اكثر من 150 مستشفى في العراق"، مردفاً بأن "هذا الامر يتطلب وجود دعم من دوائر الدولة والجهات التشريعية لذلك تم انشاء هذه الرابطة".



