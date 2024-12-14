العراق يطيح بـ6 متاجرين للمخدرات معظمهم أجانب بحوزتهم 24 كغم من "الكريستال والحشيش"

2024-12-14 12:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم السبت، بإلقاء القبض على 6 متاجرين دوليين بالمخدرات بينهم 4 يحملون الجنسية الاجنبية مع ضبط (24) كغم بحوزتهم من مختلف المواد المخدرة في محافظات البصرة وبابل وميسان.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أنه "بعد جهد استخباري دقيق استغرق (72) ساعة متتالية تم إلقاء القبض على (4) متاجرين دوليين بالمخدرات من قبل مديرية شؤون المخدرات في البصرة بعد نصب كمين محكم لهم وضبط بحوزتهم (10) كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة".

وفي ذات السياق ذكر البيان أنه "تم إلقاء القبض على متاجرين دوليين بالمخدرات من قبل مديرية شؤون مخدرات بابل في واسط منفذ زرباطية بالجرم المشهود، وهما متلبسان بحيازة (2) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

واشار البيان الى "قيام مديرية شؤون مخدرات الكرخ بضبط (12) كيلو غراما من مادة الحشيشة المخدرة في ميسان من خلال جهدها الاستخباري والميداني".