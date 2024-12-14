انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد و استقرارها في أربيل

2024-12-14 12:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 562 الف دينار، وسعر الشراء 558 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 532 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 528 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 565 الف دينار و 575 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 535 الفا و 545 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 663 ألف دينار، وعيار 21 بيع 580 ألف دينار، وعيار 18 بيع 497 ألف دينار .