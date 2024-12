قائمقام الناصرية: قريبا ستكون مباشرة أكثر من 2700 متعاقد

2024-12-14 12:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد قائمقام الناصرية منير البكاء أن مباشرة المتعاقدين في الناصرية ستكون قريبة، حيث سيجري تنفيذها حال الانتهاء من إعداد الكشوفات الخاصة بهم، وإكمال الأوامر الإدارية والمقابلات والتقاطع الوظيفي، بالإضافة إلى القيد الجنائي والفحص الطبي الخاص بالمشمولين. وأوضح البكاء في لقاء له مع تلفزيون الناصرية أن هناك أكثر...

