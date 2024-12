جامعة سومر تتفوق محليا في تصنيف (UI Green Metric) لجهود الاستدامة الجامعية

2024-12-14 12:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قالت جامعة سومر انها احتلت مراتب متقدمة في تصنيف (UI Green Metric) العالمي، الذي يقيس جهود الاستدامة في الحرم الجامعي، حيث شاركت في التصنيف 1477 جامعة من مختلف بلدان العالم. واوضح رئيس جامعة سومر الدكتور عادل راضي الزرگاني في بيان اورده قسم العلاقات والاعلام في الجامعة بأن...

