نائب محافظ ذي قار: الحكومة المحلية تعمل على تثبيت عقود التعداد السكاني بالرغم من التحفظات على عملية التعداد

2024-12-14 12:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي أن هناك توجها من قبل الحكومة المحلية لرفع طلب إلى رئاسة الحكومة و الدوائر المركزية من أجل تثبيت عقود التعداد السكاني في محافظة ذي قار. وأوضح العتابي في لقاء له مع تلفزيون الناصرية المحلي أنه قد أجرى في وقت سابق...

