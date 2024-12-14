الداخلية تنفي وقوع اشتباكات بين عناصر داعش والحشد في حديثة

2024-12-14 12:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، وقوع اشتباكات بين عناصر داعش والحشد العشائري في حديثة بمحافظة الانبار.

وقال ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "قسم محاربة الشائعات من ينفي الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي التي تزعم وقوع اشتباكات بين عصابات داعش الإرهابية وقوات الحشد العشائري في أطراف قضاء حديثة غرب الأنبار"، مؤكدًا أن "هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا".

واضاف أنه "يدعو القسم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار والاعتماد فقط على المصادر الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الشائعات التي تهدف إلى بث البلبلة وزعزعة الاستقرار".