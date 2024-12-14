القبض على 6 متاجرين "دوليين" بالمخدرات وضبط 24 كيلو غراما بحوزتهم في ثلاث محافظات

2024-12-14 12:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، القبض على 6 متاجرين دوليين بالمخدرات بينهم جنسيات أجنبية.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" ضمن سلسلة الواجبات الامنية النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات بإشراف مديرها العام وبعد جهد استخباري دقيق استغرق (72) ساعة متتالية تم إلقاء القبض على (4) متاجرين دوليين بالمخدرات من قبل مديرية شؤون مخدرات البصرة بعد نصب كمين محكم لهم وضبط بحوزتهم (10) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

وأضافت، انه" في ذات السياق تم إلقاء القبض على متاجرين دوليين أثنين بالمخدرات من قبل مديرية شؤون مخدرات بابل في واسط بمنفذ زرباطية بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (2) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

وأشارت إلى، أن" مديرية شؤون مخدرات الكرخ تمكنت أيضا من ضبط (12) كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة في ميسان من خلال جهدها الاستخباري والميداني.



