التعرف على هوية "انتحاري داقوق": متورط بـ4 جرائم

2024-12-14 12:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، بالتعرف على هوية الانتحاري الذي قتل مساء امس قرب داقوق بمحافظة كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "جهود استثنائية بذلتها القوات الامنية نجحت في التعرف على هوية انتحاري تم قتله قرب مطعم بلدة داقوق في كركوك مساء يوم امس".

واضاف ان "الانتحاري عراقي الجنسية ومن سكنة قرية زراعية تقع ضمن جغرافية داقوق وهو يتبوء منصب في هيكيلة داعش ومتورط بـ4 جرائم سابقة".

واشار الى ان "الانتحاري مدون اسمه على لائحة المتهمين بالارهاب وتوارى عن الانظار لسنوات قبل ان يجري قتله في كمين قرب مطعم في داقوق مساء يوم امس".

هذا وكشف مصدر أمني، امس الجمعة (13 كانون الأول 2024)، خفايا عملية قتل الانتحاري قبل تفجير نفسه في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية من لواء 87 مغاوير الداخلية قامت بنصب كمين في قرب أحد المطاعم في مجمع العبور على طريق كركوك داقوق".

وأضاف أنه "تم رصد الانتحاري وقتله بالرصاص قبل أن يتمكن من الوصول إلى هدفه"، لافتاً الى أن "فريقًا أمنيًا مشتركًا بدأ بالتحقيق للوقوف على هوية هذا الانتحاري والاستدلال على مكان اختبائه قبل وصوله إلى المطعم، فيما فرضت إجراءات أمنية مشددة حول المنطقة".

وأعلن جهاز الأمن الوطني، مساء امس عن مقتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في كركوك قبل تفجير نفسه.

وقال الجهاز في بيان، أنه نفذ بالتنسيق مع مديرية أمن كركوك والفوج التكتيكي عملية بطولية أسفرت عن قتل هذا الإرهابي في قضاء داقوق، مبيناً أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وموافقات قضائية، وتمت محاصرة الإرهابي وتصفيته قبل أن يتمكن من تفجير نفسه.