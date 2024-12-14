رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة

2024-12-14 12:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة".