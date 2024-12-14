دجلة الجامعة يتصدر المرحلة الأولى من دوري محترفي السلة

2024-12-14 12:25:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأنهى فريق دجلة الجامعة المرحلة الأولى من منافسات دوري المحترفين بكرة السلة ، متصدراً ترتيب الفرق جامعا 19 نقطة من 9 انتصارات وخسارة واحدة. وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع ) أن فريق دجلة الجامعة حل أولاً في جدول ترتيب الفرق بعد أن حقق فوزاً مهماً على فريق زاخو في آخر أدوار المرحلة ب 84/69 نقطة ، وأضاف البيان "أن فريق الدفاع الجوي بطل النسخة الاخيرة احتل المركز الثاني ب 19 نقطة أيضاً وبفارق النقاط عن المتصدر، فيما جاء فريق الكرخ بالمركز الثالث ب 19 نقطة، ولكن من 7 انتصارات وثلاث خسائر مع اضافة نقطتين الى رصيده إثر تتويج فريقه للناشئين بطلاً لدوري الفئات العمرية المصاحب .