2024-12-14 12:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تحدث القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، عن "الحالم والواهم" من السياسيين.

وكتب الملا في تدوينة على منصة "إكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، قائلاً "السياسي عندما يكون (حالما) ويركن الى الواقعية في تحقيق حلمهِ، سيجلب الخير لبلدهِ وشعبهِ، ولكن عندما لا يقرأ الواقع بالشكل الصحيح سيكون (واهما) ويقود المجتمع الى التهلكة".

وأضاف الملا "اقرأوا الواقع والمتغيرات بالشكل الصحيح قبل فوات الأوان".



