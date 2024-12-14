2024-12-14 12:27:04 - المصدر: ايشان

صوّت برلمان كوريا الجنوبية بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية. وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. ويعد يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك […]

ظهرت المقالة بسبب إعلانه الأحكام العرفية.. برلمان كوريا الجنوبية يصوّت على عزل الرئيس أولاً على ايشان.



