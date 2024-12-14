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بسبب إعلانه الأحكام العرفية.. برلمان كوريا الجنوبية يصوّت على عزل الرئيس

بسبب إعلانه الأحكام العرفية.. برلمان كوريا الجنوبية يصوّت على عزل الرئيس
بسبب إعلانه الأحكام العرفية.. برلمان كوريا الجنوبية يصوّت على عزل الرئيس
2024-12-14 12:27:04 - المصدر: ايشان

  صوّت برلمان كوريا الجنوبية بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية. وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. ويعد يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك […]

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بسبب إعلانه الأحكام العرفية.. برلمان كوريا الجنوبية يصوّت على عزل الرئيس

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