تحذير.. عاصفة ترابية بسرعة "70 كيلومتر" في طريقها الى بغداد

2024-12-14 13:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر الراصد الجوي رياض نصيف القريشي، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، من عاصفة ترابية قادمة من سوريا تهدد وسط العراق والعاصمة بغداد بسرعة 70 كيلو متر بالساعة.

وقال القريشي في منشور على منصة "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه "مع بداية توغل الكتلة الباردة وبانحدار شديد للجبهة الباردة، عاصفة غبارية تدخل أجواء البلاد من خلال أهم مصدرين للغبار المؤثر على البلاد عبر الأراضي السورية دير الزور والحسكة".

ورجح القريشي، أن "يصل تأثيرها مناطق من وسط البلاد ومنها العاصمة بغداد".

وكانت هيئة الانواء الجوية أعلنت في وقت سابق، اليوم السبت، عن حالة الطقس في العراق خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت أن تكون الأجواء شتوية باردة والطقس غائم إلى غائم جزئيا، مع فرصة لهطول أمطار رعدية وثلوج في المنطقة الشمالية.

مبينة ان "موجة غبار شديدة تندفع من جهة نينوى نحو مدن وسط وغرب وجنوب غرب البلاد مصاحبة لرياح شمالية غربية نشطة بهبات سرعتها تصل الى 70 كم بالساعة".







