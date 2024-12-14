أكثر من مليار دولار.. مبيعات البنك المركزي العراقي في 5 أيام

2024-12-14 13:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي التي فتح بها المزاد في الاسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليار و163 مليونا و 483 الفا و 733 دولارا، بمعدل يومي بلغ 232 مليونا و 697 مليونا و 746 دولارا، منخفضا عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليار و441 مليونا و 783 مليونا و 807 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 300 مليون و 479 الف و 317 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 285 مليونا و 151 الفا و 99 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليار و 120 مليونا و 883 الفا و 727 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 98% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 62 مليونا و600 الف دولار .